تشيلسي يُمدد عقد سيلفا وجيرو ويُعلن رحيل كاباييرو

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد نجميه، البرازيلي تياجو سيلفا والفرنسي أوليفيه جيرو، وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/ 2021.

جيرو وسيلفا مستمرين في تشيلسي:

وذكر الموقع الرسمي للبلوز عبر الإنترنت أن سيلفا مستمر مع بطل أوروبا حتى صيف عام 2022، وذلك بعد انضمامه للفريق الإنجليزي في صيف 2020 كصفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

كذلك جدد الفرنسي جيرو مع تشيلسي حتى صيف عام 2022، بعد أن كان مساهمًا بشكل كبير في تتويج البلوز بلقب دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

كما أعلن النادي اللندني عن رحيل الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو عن صفوف الفريق بعد نهاية عقده في شهر يونيو الجاري.

يذكر أن كاباييرو لم يشارك بصورة منتظمة مع البلوز في موسم 2020/ 2021، وذلك في ظل اعتماد المدرب السابق الإنجليزي فرانك لامبارد والمدير الفني الحالي، الألماني توماس توخيل على الحارس السنغالي إدواردو ميندي والإسباني كيبا.

البلوز يحقق اللقب الأغلى أمام السيتي:

وكان البلوز فاز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي، وذلك بعد انتصاره على فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف دون رد، سجله اللاعب الألماني كاي هافرتز.

يذكر أن تشيلسي كان أعلن تمديد عقد المدرب توخيل حتى عام 2024، بعد قيادته البلوز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

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