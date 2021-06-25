تصرف بريجوفيتش يورط الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن تصريحات اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، لاعب نادي الاتحاد، قد ورطت العميد، وذلك بعد أن رد على تيرزيتش المدير الرياضي لنادي النجم الأحمر الصربي.

سبب عدم اهتمام النجم الأحمر بضم بريجوفيتش:

وكان تيرزيتش قال: إن نادي النجم الأحمر لن يضم اللاعب الصربي بريجوفيتش بسبب عدم اهتمامه وعدم وجود شغف لديه للعب في النادي.

وعلق بريجوفيتش على تصريحات مسؤول نادي النجم الأحمر قائلًا: “ليس لدي أي تعليق ولست مهتمًّا بما يقال في الصحف”، ليؤكد اللاعب الصربي صاحب الـ30 عامًا استمراره مع العميد خلال الموسم الجديد.

أرقام مهاجم الاتحاد بآخر 3 مواسم:

وخلال موسم 2018/ 2019 لعب بريجوفيتش صاحب الـ30 عامًا 11 مباراة، ونجح في إحراز 7 أهداف، بينما في موسم 2019/ 2020 سجل اللاعب الصربي هدفًا واحدًا خلال 10 مباريات خاضها، أما في موسم 2020/ 2021 فسجل بريجوفيتش فقط 7 أهداف في 28 مباراة.

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