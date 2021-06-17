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تصريحات مانشيني تكشف هدف منتخب إيطاليا في اليورو
بعد الفوز على سويسرا

تصريحات مانشيني تكشف هدف منتخب إيطاليا في اليورو

2021/06/17
الساعة 7:19 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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تصريحات مانشيني تكشف هدف منتخب إيطاليا في اليورو منتخب إيطاليا - المصدر @Vivo_Azzurro
المواطن - محمد سمعه

كشف الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب إيطاليا الأول لـ كرة القدم عن هدف الأتزوري تجاه بطولة كأس أمم أوروبا ” يورو 2020″ بشكل غير مباشر، وذلك من خلال تصريحاته بعد الفوز على سويسرا.

مستوى مميز من منتخب إيطاليا 

وكان المنتخب الإيطالي حصل على نسبة قليلة من الترشيحات للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا الحالية، ولكن بعد الأداء المميز من قبل لاعبي الأتزوري في أول مباراتين والفوز بثلاثية دون رد في المباراتين، نال المنتخب الإيطالي نسبة جيدة من الترشيحات للفوز باللقب.

منتخب إيطاليا
المصدر – @Vivo_Azzurro

وصرح مانشيني بعد لقاء سويسرا بأن المنتخب الإيطالي أمامه خمس مباريات للوصول للنهائي مضيفًا أن التفكير حاليًا في ترشح الأتزوري للفوز باللقب سينعكس بصورة سلبية على أداء الأتزوري، رافضًا وضع الضغوطات على لاعبي المنتخب الإيطالي قبل مواجهة ويلز.

وفي حال سار المنتخب الإيطالي بصورة جيدة في بطولة اليورو فسوف يواجه منتخب ويلز ثم مباريات الأدوار الإقصائية ” دور ثمن النهائي، دور ربع النهائي، دور نصف النهائي، المباراة النهائية”.

لقب وحيد لـ الأتزوري في بطولة اليورو 

جدير بالذكر أن منتخب إيطاليا سبق له وأن حقق بطولة اليورو في مناسبة واحدة، وكان ذلك في عام 1968.

كما حقق المنتخب الإيطالي من قبل لقب بطولة كأس العالم في 4 مناسبات أعوام 1934 و 1938 و 1982 و 2006.

وسيلعب الأتزوري مع منتخب ويلز مساء الأحد المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة اليورو.


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