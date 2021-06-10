تصريح مقلق من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا في أوروبا

المواطن- متابعة

حذر الفرع الأوروبي لـ منظمة الصحة العالمية، الخميس، من أن مستوى التلقيح في أوروبا غير كافٍ لتجنب عودة ظهور وباء كورونا، داعياً إلى ضرورة تجنب تكرار الخطأ الذي أدى إلى ارتفاع الإصابات خلال صيف 2020.

وقال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغه، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن توزيع اللقاحات ما زال بعيدا عن أن يكون كافيا لحماية المنطقة من عودة الوباء.

مستوى التلقيح في أوروبا

ويُذكر أن 30% من سكان القارة على جرعة أولى من اللقاح، بينما حصل 17% على جرعتين، بحسب موقع سكاي نيوز.

فيروس كورونا في أوروبا

ويُذكر أن أعداد الإصابة بالفيروس في القارة العجوز وصلت إلى 47,032,020 إصابة، وقد توفي 1,083,228 شخصًا، بينما تعافى 44,285,254 شخصًا، علمًا بأن فرنسا هي الدولة الأولى أوربياً من حيث معدل الإصابات.

أما على الصعيد العالمي، فقد وصل عدد الإصابات بـ كوفيد-19 إلى 175,193,829 إصابة، وتوفي 3,777,496 شخصًا بينما تعافى 158,717,136 شخصًا، علمًا بأن الولايات المتحدة هي البلد الأولى على العالم من حيث معدل الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل.

شارك الخبر







شارك الخبر