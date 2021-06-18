تطور جديد بشأن مستقبل راموس بعد رحيله عن الريال

المواطن - مروة نبيل

تشهد الفترة المقبلة تطورًا جديدًا بشأن مستقبل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الإسباني سيرجيو راموس.

الرحيل عن ريال مدريد رسميًا

وينتهي عقد راموس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية شهر يونيو الجاري، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد، ما دفع العديد من الأندية لوضعه في خططها التعاقدية.

وأعلن صاحب الـ35 عامًا، أمس الخميس، عن رحيله بشكل رسمي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بعد 16 عامًا قضاها بين جدرانه.

راموس يطلب 20 مليون يورو

وأشار برنامج “الشيرنجيتو”، إلى أن سيرجيو راموس لديه أكثر من عرض الآن، للانتقال إلى نادٍ جديد مجانًا في الموسم المقبل، موضحًا أنه طلب من أحد الأندية الراغبة في ضمه، الحصول على مكافأة توقيع بقيمة 20 مليون يورو.

ولفت البرنامج الإسباني إلى أن مدافع الريال طلب أن يبلغ راتبه السنوي في الفريق الجديد، 15 مليون يورو، مشددًا في الوقت ذاته على أن مانشستر سيتي ليس ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع سيرجيو الآن.

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