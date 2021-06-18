‎الرئيسية
الرياضة العالمية
تطور جديد بشأن مستقبل راموس بعد رحيله عن الريال

تطور جديد بشأن مستقبل راموس بعد رحيله عن الريال

2021/06/18
الساعة 4:31 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
0
طباعة
تطور جديد بشأن مستقبل راموس بعد رحيله عن الريال راموس
المواطن - مروة نبيل

تشهد الفترة المقبلة تطورًا جديدًا بشأن مستقبل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الإسباني سيرجيو راموس.

الرحيل عن ريال مدريد رسميًا

وينتهي عقد راموس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية شهر يونيو الجاري، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد، ما دفع العديد من الأندية لوضعه في خططها التعاقدية.

وأعلن صاحب الـ35 عامًا، أمس الخميس، عن رحيله بشكل رسمي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بعد 16 عامًا قضاها بين جدرانه.

نجم ريال مدريد راموس
المدافع الإسباني

راموس يطلب 20 مليون يورو

وأشار برنامج “الشيرنجيتو”، إلى أن سيرجيو راموس لديه أكثر من عرض الآن، للانتقال إلى نادٍ جديد مجانًا في الموسم المقبل، موضحًا أنه طلب من أحد الأندية الراغبة في ضمه، الحصول على مكافأة توقيع بقيمة 20 مليون يورو.

ولفت البرنامج الإسباني إلى أن مدافع الريال طلب أن يبلغ راتبه السنوي في الفريق الجديد، 15 مليون يورو، مشددًا في الوقت ذاته على أن مانشستر سيتي ليس ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع سيرجيو الآن.

راموس مع ريال مدريد
سيرجيو


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

سبب تراجع مستوى هازارد

كشف المدير الفني لنادي روما الإيطالي، البرتغالي جوزيه