تعادل محبط لـ إسبانيا ضد السويد

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة إسبانيا ضد السويد التي أُقيمت على ملعب “لا كارتوخا” في إشبيلية ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بالتعادل السلبي.

إسبانيا ضد السويد:

وبدأت مباراة إسبانيا ضد السويد بضغط كبير من لاعبي الماتادور الذين استحوذوا على الكرة خلال أول ربع ساعة، ونجح في تهديد حقيقي عند الدقيقة 16 برأسية للاعبي داني أولمو، ولكن حارس المرمى روبين أولسن نجح في تحويلها إلى ركنية.

وأطلق كوكي تسديدة قوية على مرمى المنتخب السويدي، ولكنها مرت بجوار المرمى عند الدقيقة 22، قبل أن يهدر اللاعب ذاته فرصة أخرى عند الدقيقة 29، بعد تلقيه تمريرة عرضية مميزة من جوردي ألبا.

وجاءت أول فرصة للمنتخب السويدي عند الدقيقة 36، عندما أطلق لارسون تسديدة مباغتة، إلا أن حارس المرمى أوناي سيمون حولها إلى ركلة ركنية، واستغل مهاجم إسبانيا، ألفارو موراتا خطأ فادحًا من المدافع ماركوس وانفرد بالحارس، ولكنه أضاع الفرصة بغرابة.

وكاد ألكسندر إيزاك أن يهز شباك الماتادور عند الدقيقة 41، ولكنها اصطدمت بالمدافع ماركوس يورينتي والقائم الأيمن؛ لتصل إلى يد الحارس بسهولة، وأبعد روبين أولسن تسديد من داني أولمو، لينتهي الشوط الأول من مباراة إسبانيا ضد السويد بالتعادل السلبي.

محاولات إسبانية لهز الشباك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات منتخب إسبانيا في فض اشتباك التعادل السلبي وسيطرته على اللعب بشكل كامل، وأهدر مورتا فرصة هز الشباك عند الدقيقة 49، ومرت تسديدته بجوار القائم.

وراوغ ألكسندر إيزاك دفاع الماتادور، وأرسل عرضية لزميله ماركوس بيرج، ولكنه سدد الكرة بجوار القائم بغرابة، وأجرى مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي العديد من التغييرات، وسط استحواذ كامل من لاعبيه وتراجع من السويد.

وتألق روبين أولسن وتصدى لرأسية جيرارد مورينو من عرضية للاعب فابيان رويز عند الدقيقة 90، وأهدر سارابيا فرصة محققة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة إسبانيا ضد السويد بتعادل محبط للماتادور في بداية مشواره بـ”يورو 2020“.

ورفع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم رصيده إلى نقطة، ليحتل المركز الثالث في مجموعته بـ”يورو 2020″، فيما يتواجد المنتخب السويدي في المركز الثاني، خلف سلوفاكيا متصدر الترتيب برصيد 3 نقاط.

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