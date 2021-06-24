تعرف على مباريات ثمن نهائي يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

حُددت مباريات دور الـ16 لـ بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، وذلك بعد نهاية مباريات دور المجموعات أمس الأربعاء بالتعادل بين منتخبي فرنسا والبرتغال، وتعادل منتخبي ألمانيا والمجر.

توقيت مباريات دور الـ16 في يورو 2020:

وستبدأ مباريات دور الـ16 بلقاء بين منتخبي ويلز والدنمارك بعد غد السبت في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة، وفي نفس اليوم تلعب إيطاليا مع النمسا في تمام العاشرة مساءً.

أما في يوم الأحد المقبل، فسوف تلعب هولندا مع التشيك في السابعة مساءً، بينما تلعب البرتغال مع بلجيكا في العاشرة مساءً.

وتُقام مباراتان يوم الاثنين المقبل، حيث يلعب المنتخب الكرواتي مع إسبانيا في السابعة مساءً، بينما تلعب فرنسا مع الجارة سويسرا في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

لقاء ناري بين إنجلترا وألمانيا:

وتُختتم مباريات دور الـ16 بلقاء بين إنجلترا وألمانيا الثلاثاء المقبل في السابعة مساءً، بينما تلعب السويد مع أوكرانيا في نفس اليوم وفي تمام الساعة العاشرة مساءً.

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