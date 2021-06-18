تعطل الإنترنت مجددًا بالبنوك وشركات الطيران في أستراليا وأمريكا

المواطن- متابعة

قالت شركة أكاماي الأميركية المزودة لخدمات الإنترنت، اليوم الجمعة، إن عطل الإنترنت العالمي في الشبكة الذي طال البنوك وشركات طيران، لا سيما في أستراليا والولايات المتحدة، ليس ناجمًا عن هجوم إلكتروني.

المؤسسات المتأثرة بعطل الإنترنت العالمي

وأوضحت الشركة في بيان أن نحو 500 من زبائنها الخاصين تأثروا بمشكلة عطل الإنترنت ومنهم شركات طيران أميريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز، وكذلك غالبية المصارف الأسترالية الكبرى، مما حرم زبائنها من الوصول إلى مواقع إنترنت وتطبيقاتها.

وبحسب أكاماي، فإن المشكلة حلت في حوالي 4 ساعات، لكن غالبية مواقع الإنترنت لم تتأثر سوى لحوالي ساعة.

سبب المشكلة

وأوضحت الشركة أن الحادث لم يسببه تحديث للنظام ولا هجوم إلكتروني، مشيرة إلى أن السبب هو مشكلة في توجيه البيانات وتم إصلاحها.

وقالت أكاماي: تمت إعادة توجيه بيانات معظم العملاء البالغ عددهم نحو 500 الذين يستخدمون هذه الخدمة تلقائيًا، مما أتاح استئناف عملياتهم في غضون دقائق.

مخاوف من عدم استقرار منصات الإنترنت

وهذا العطل هو الأحدث من نوعه الذي يثير المخاوف بشأن استقرار منصات الإنترنت الحيوية بالنسبة للاقتصاد، وحول الدور الأساسي الذي يلعبه عدد قليل من الشركات وغالبيتها غير معروفة للعموم، في عمل الشبكة.

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