Fastly تكشف سبب العطل المفاجئ للمواقع الإخبارية العالمية

المواطن- متابعة

كشفت شركة Fastly فاستلي، التي تقف وراء انقطاع خدمة الإنترنت الذي ضرب المواقع العالمية أمس، أن ذلك كان نتيجة خلل في برمجياتها حدث بسبب خطأ بشري.

أحد عملاء Fastly غير الإعدادات

وتابعت مفسرة ما حدث أن المشكلة وقعت عندما غيّر أحد عملائها إعداداته، وقد أثار ذلك العطل، تساؤلات حول اعتماد خدمة الإنترنت على عدد قليل من شركات البنية التحتية.

تعطل المواقع العالمية

وتسببت مشكلة الشركة الأمريكية في تعطل مواقع ذات معدلات زيارة عالية منها مواقع إخبارية مثل: الغارديان ونيويورك تايمز، ومواقع للحكومة البريطانية وريديت وأمازون.

وقالت الشركة في تدوينة كتبها نيك روكويل، كبير مسؤولي الهندسة والبنية التحتية بالشركة: كان هذا الانقطاع واسع النطاق وشديدا، ونأسف حقا لتأثيره على عملائنا وكل من يعتمد عليهم، مضيفًا أنه كان يتعين توقع حدوث المشكلة.

وتشغل فاستلي مجموعة من الخوادم الموزعة في مواقع استراتيجية حول العالم لمساعدة العملاء على نقل المحتوى وتخزينه بالقرب من المستخدمين النهائيين بسرعة وأمان.

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