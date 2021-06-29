تعليق مثير من متحدث الاتحاد على حكام يورو 2020

المواطن - مروة نبيل

أبدى المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، أحمد صادق دياب، رأيه في أداء الحكام خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

متحدث الاتحاد يُعلق على أداء حكام اليورو:

وعلق أحمد صادق دياب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “كثير من الحكام الذين نشاهدهم في البطولة الأوروبية الكبرى المقامة حاليًا، شاهدناهم في مباريات الدوري الماضي لدينا”.

وتابع المتحدث باسم الاتحاد تغريدته قائلًا: “ونالهم من النقد والتشكيك في قدراتهم وأمانتهم ما نالهم، ولم (نرى) تلك الاتهامات التي وزعها عليهم كثير من إعلامينا وجماهيرنا.. هل تغيروا أم أننا ظلمناهم؟!.. غريبة”.

انقسام الجماهير:

وانقسمت الجماهير في الرأس مع أحمد صادق دياب، وقالت “دانة الاتحاد”: “سبب كذلك اللاعبين في بطولة أوروبا على مستوى عالي و راقي، يساعدون الحكم في إخراج المباراة بطريقة جميله، مع احترامي للاعبين عندنا، كل شوية لاعب يسقط لاعبين يحتجون يضيع الوقت وتخرج مباراة مشوهة فيها كثيرًا من قتل للمباراة وحلاوتها”.

وكتبت “روما”: “كرة القدم أستاذ أحمد قائمة على الدراما والإثارة والسبب الإعلام الذي أثر على المشجع العاطفي وقرارات اللجان، نحتاج احترافية أكثر (كرة القدم سهلة)”، وقال اتحادي: “الكاميرات والإخراج عندهم فارق كبير عند اللجوء إلا الفار يشوف اللقطة واضحة جدًّا من زاوية رؤيا ممتازة هنا يأخذ قرار صحيح بنسبة عالية جدًّا وهنا الفرق”.

وقال “النمر”: “السؤال لماذا ينفذ صبر الحكام الأجانب على لعيبتنا في دورينا؟ ربما يعود لأمرين: هناك من يوصيهم، سلوك اللاعب التخاطبي مع الحكم غير مهذب وفيه تجاوز (يحتاج يتعلم ثقافة مخاطبة الحكام)”.

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