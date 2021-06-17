تعليم الحدود الشمالية تحقق 19 جائزة في مسابقة مدرستي تبرمج

المواطن - واس

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية, 19 جائزة في مسابقة مدرستي تبرمج على مستوى وزارة التعليم في فئاتها الثلاث “إدارات التعليم – المدارس – المعلمين والمعلمات”.

جائزة الإدارة الأكثر تفعيلًا

وتضمنت الجوائز، جائزة الإدارة الأكثر تفعيلًا للمسابقة، إضافة لتسع جوائز في فئة المدارس الأكثر تفعيلاً، وتسع جوائز في فئة المعلم والمعلمة الأكثر تفعيلًا.

نشر وتعزيز ثقافة البرمجة

وتأتي هذه المسابقة ضمن الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة التعليم لنشر وتعزيز ثقافة البرمجة، وفتح المجال أمام المجتمع التعليمي خاصة والمجتمع المحلي عامة لاكتشاف وإطلاق الشغف بالتقنية، وتوظيف مهاراتهم بالشكل الإيجابي، واستثمارها في صناعة حاضنة رقمية متعددة الموارد في المستقبل القريب، بعد ما تحقق من إنجازات مشرفة ترفع اسم المملكة عالياً على المستويين الإقليمي والعالمي في التعليم الإلكتروني.

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