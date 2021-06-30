تعيين بينتيز في إيفرتون يحرم الهلال من صفقته الثالثة

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الأربعاء عن تعاقده مع المدرب الإسباني رفائيل بينتيز لتدريب الفريق الكروي الأول خلفًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

بينتيز مدربًا لـ إيفرتون لـ 3 سنوات

وذكر الموقع الرسمي للفريق الإنجليزي عبر الإنترنت أن بينتيز سيدرب الفريق الأول لمدة 3 سنوات حتى صيف عام 2024.

وسعى الزعيم لضم بديل للاعب الإيطالي جيوفنكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أكدت التقارير أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم رغب وبقوة في التعاقد مع الآيسلندي جيلفي سيغوردسون لاعب التوفيز خلال الفترة الحالية.

وجود بينتيز يعرقل رحيل سيغوردسون

ولكن كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن وجود المدرب الإسباني رفائيل بينتيز كمدرب لـ إيفرتون سيمنع رحيل سيغوردسون صاحب الـ31 عامًا كون المدرب الإسباني يخطط للاعتماد عليه في التوفيز بالموسم الجديد.

وأكدت صحيفة Last Word On Sports الإنجليزية أنه من الصعب على بينتيز القبول بالتفريط في سيغوردسون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن سيغوردسون كان انضم إلى إيفرتون في عام 2017 قادمًا من فريق سوانزي سيتي الويلزي كما سبق له اللعب في صفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وكان الهلال نجح في ضم المالي موسى ماريغا من صفوف فريق بورتو البرتغالي بجانب التعاقد مع حمد اليامي ظهير أيمن القادسية.

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