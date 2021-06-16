تفاصيل اجتماع مجلس الاتحاد العربي الـ73

المواطن - مروة نبيل

عُقد، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الـ73 برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وبحضور نائب الرئيس وأعضاء المجلس.

عبدالعزيز الفيصل يهنئ المنتخبات العربية

وقدم رئيس الاتحاد العربي التهنئة لكافة المنتخبات العربية المتأهلة في بداية الاجتماع: “أهنئ المنتخبات العربية المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا وإلى التصفيات النهائية لكأس العالم، وأتمنى التوفيق لبقية المنتخبات العربية في القارتين الآسيوية والإفريقية”.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “أقدم لكم جزيل الشكر والتقدير والامتنان على الجهود التي بذلت منكم جميعًا خلال الفترة الماضية التي ساهمت كثيرًا في نجاح عمل المجلس وإبراز برامج وأنشطة الاتحاد وتميز مسابقاته”.

اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم

واستعرض الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، الدكتور رجاءالله السلمي تقارير الأمانة العامة الفنية والإدارية والمالية، بالإضافة إلى مقترح مجلس الاتحاد الخاص بانتخاب الهيئات القضائية واعتماد قانونية قوائم الترشيحات لمناصب المجلس.

كما قدم الفيصل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما يجده الاتحاد العربي من دعم واهتمام، كذلك شكر الحكومات العربية على التسهيلات والخدمات التي يجدها الاتحاد وبرامجه ومسابقاته.

ومن المقرر أن تعقد يوم غدٍ الخميس الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها الـ 26 لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد للدورة 2021 / 2025، يعقبها اجتماع للمجلس الجديد للاتحاد.

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