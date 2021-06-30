تفاصيل عرض مونتيري المكسيكي لضم فيتو

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو قريبًا من مغادرة نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بسبب عدم قدرته على حجز مقعد أساسي في تشكيلة الفريق الكروي الأول خلال الموسم المنصرم.

جارديم قد لا يعتمد على فيتو بالموسم الجديد

ويبحث الأرجنتيني لوسيانو فيتو الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة، خاصة أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم قد لا يُفضل الاعتماد عليه في مباريات الموسم الجديد مع الفريق.

وبحسب التقارير، فإن فيتو يفكر في الانتقال لنادي مونتيري المكسيكي مع وجود رغبة من إدارة أزرق العاصمة للتخلي عن اللاعب الأرجنتيني.

تفاصيل عرض مونتيري لـ اللاعب الأرجنتيني

صحيفة Soy Futbol المكسيكية أكدت على أن نادي مونتيري مهتم بضم اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ27 عامًا مع تقديم 6 ملايين يورو لنادي الهلال لضم اللاعب.

وكان فيتو صاحب الـ27 عامًا انضم إلى الزعيم في عام 2020 قادمًا من فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي.

ونجح اللاعب الأرجنتيني في الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021 مع أزرق العاصمة.

يأتي ذلك بعدما كشف الناقد الرياضي والإعلامي سعدون حمود عن أول الأسماء المرشحة لـ مغادرة نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد حمود خلال تصريحات لـ إذاعة الرياض أن اللاعب محمد جحفلي سيغادر الزعيم بنسبة كبيرة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن نادي الهلال كان نجح في التعاقد مع اللاعب المالي موسى ماريغا لتدعيم خط الهجوم بالموسم الجديد.

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