لاعب آخر يقترب من مغادرة الهلال

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن لاعبًا آخر بصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال يستعد للرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

ويبحث الأرجنتيني لوسيانو فيتو الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة، خاصة أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم قد لا يُفل الاعتماد عليه في مباريات الموسم الجديد مع الفريق.

نجم الهلال قد ينتقل لـ الدوري المكسيكي:

وبحسب التقارير، فإن فيتو يفكر في الانتقال لنادي مونتيري المكسيكي مع وجود رغبة من إدارة أزرق العاصمة للتخلي عن اللاعب الأرجنتيني الذي لم ينجح في إثبات ذاته مع الفريق العاصمي بالموسم المنصرم.

وكان فيتو صاحب الـ27 عامًا انضم إلى الزعيم في عام 2020 قادمًا من فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي.

جحفلي سيكون أول المغادرين:

يأتي ذلك بعدما كشف الناقد الرياضي والإعلامي سعدون حمود عن أول الأسماء المرشحة لـ مغادرة نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد حمود خلال تصريحات لـ إذاعة الرياض أن اللاعب محمد جحفلي سيغادر الزعيم بنسبة كبيرة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار حمود إلى أن هتان باهبري باق في الزعيم ولن يرحل، مضيفًا أن كثرة اللاعبين الأجانب في مركز الجناح، الذي يشغله هتان باهبري جعلت اللاعب لا يظهر بالصورة المنتظرة منه مع الزعيم، رغم تألقه المسبق مع نادي الشباب.

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