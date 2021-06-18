تفاصيل قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، بعدما نجح 12 منتخبًا في الصعود إلى الدور الثالث الحاسم.

فيفا يعلن عن تصنيف استثنائي

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تصنيفه اليوم بشكل استثنائي، بسبب قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأهل إلى الدور الثالث الحاسم متصدرو المجموعات وهم؛ سوريا “الأولى”، أستراليا “الثانية”، إيران “الثالثة”، السعودية “الرابعة”، اليابان “السادسة”، الإمارات “السابعة”، وكوريا الجنوبية “الثامنة”.

ووصل لهذا الدور الحاسم، أفضل 5 منتخبات تواجدت في المركز الثاني، وهي؛ الصين “الأولى”، عمان “الخامسة”، العراق “الثالثة”، فيتنام “السابعة”، ولبنان “الثامنة”، وتصدرت قطر المجموعة الخامسة، ولكنها تأهلت إلى المونديال باعتبارها البلد المضيف.

قرعة التصفيات الآسيوية

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، تضم كل منهما 6 منتخبات، ستواجه بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، وسيتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يتأهل أصحاب المركز الثالث إلى الدور الرابع، ويتواجهان لتحديد المتأهل.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في تقرير عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أن قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ستُقام في الأول من يوليو المقبل في كوالالمبور بماليزيا.

وستُقام مباريات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، في المواعيد التالية؛ 2 سبتمبر، 7 سبتمبر، 7 أكتوبر، 12 أكتوبر، 11 نوفمبر، 16 نوفمبر، 27 يناير، 1 فبراير، 24 مارس و29 مارس.

نظام القرعة

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نظام القرعة، حيث سيتم توزيع المنتخبات على 6 أوعية وفقاً لتصنيف فيفا الخاص بمنتخبات آسيا الذي تم إصداره اليوم، وسيكون في الوعاء 1، الفريقان 1 و2 في التصنيف، الوعاء 2 الفريقان 3 و4 بالتصنيف.

ويضم الوعاء الثالث أصحاب المركزين 5 و6 في التصنيف، الوعاء 4 الفريقين 7 و8 في التصنيف، الوعاء 5 الفريقين 9 و10 بالتصنيف، ويتواجد في الوعاء رقم 6 الفريقان 11 و12 بأحدث تصنيف لفيفا.

وسيحدّد رقم الوعاء المركز الذي سيحتله كل منتخب داخل المجموعة، وستتوافق المجموعة الأولى مع الكرة الأولى المسحوبة من كل وعاء، فيما ستتوافق المجموعة الثانية مع الكرة الثانية، وسيبدأ السحب بالوعاء 6، حيث تحتل الكرة الأولى المسحوبة المركز A6 والثانية B6.

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