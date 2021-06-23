تفاصيل مجسم العين العملاقة في دالاس

المواطن- محمد داوود- جدة

شرح استشاري طب العيون الدكتور هيثم مطيع الرحمن، مجسم العين العملاقة التي تقع وسط مدينة دالاس الأمريكية موضحًا الغرض من نحتها.

العلاقة بين مجسم العين العملاقة والحقيقة:

وقال الدكتور هيثم مطيع الرحمن، في تصريحات لـ”المواطن”: “فكرة مجسم العين العملاقة في دالاس تجسد التكوين الرباني للعين ومكوناته الداخلية من عدسة وبؤبؤ وقزحية وشبكية العين، فالعين البشرية عبارة عن كرة تقريبية صغيرة تتكون من غلاف مع وجود هلام شفاف ومكونات متخصصة بداخلها”.

وأوضح الدكتور هيثم مطيع الرحمن، أن غلاف العين يتكون من ثلاث طبقات متميزة، لكل منها مجموعة وظائف خاصة بها وهي:

⁃ الصلبة: وهي الطبقة الخارجية للعين، وتتكون من نسيج ضام صلب غير شفاف، وتغطي معظم كرة العين باستثناء الجزء الأمامي الذي هو القرنية الشفافة، لونها أبيض كونها لا تمتص الضوء بل تعكسه.

⁃ المشيمية: وهي الطبقة التي تقع بين الصلبة والشبكية، وتحتوي على شبكة غنية من الأوعية الدموية، ووظيفتها دعم شبكية العين وتوفير الغذاء والأوكسجين لها.

⁃ الشبكية: وهي الطبقة الداخلية المبطنة لكرة العين، وتتألف من عدة طبقات من الخلايا العصبية والألياف العصبية والمستقبلات الضوئية تقد بحوالي ما بين 75-150 مليونًا من العصي مخصصة للرؤية الليلية وسبعة ملايين من المخاريط للرؤية النهارية.

أجزاء العين:

وأضاف:” للعين أجزاء أخرى حيث يملأ كرة العين الجسم الزجاجي، وهو جسم هلامي شفاف يحافظ على كرويتها، وفي الأمام يوجد الجسم الهدبي، وهو عبارة عن عضلات تتحكم في شكل عدسة العين، بحيث إذا تقلصت يقل تحدب العدسة وإذا ارتخت يزيد تحدبها، وهذه العملية هي التي تركز الضوء على الشبكية للإبصار حسب بعد الجسم عن العين، بينما تقع القزحية في القسم الأمامي من عدسة العين وتعطي العين لونها، وتتكون من عضلات دائرية وعضلات شعاعية وفي وسطها فتحة تسمى البؤبؤ (حدقة العين)، وتضيق العضلات الدائرية حدقة العين والعضلات الشعاعية توسعها حسب كمية الضوء الواردة”.

وتابع: “في الظلام تتوسع حدقة العين لتسمح بأكبر كمية من الضوء للدخول للعين لتسهيل الرؤية، وعندما يكون الضوء ساطعًا يحدث العكس، أما القرنية فتقع في مقدمة العين وهي شفافة ولا تحتوي على أوعية دموية وتأخذ ما تحتاجه من الأكسجين من الهواء مباشرة، ويصلها الغذاء عن طريق الرشح من الخلط المائي، وهو المحلول الذي يملأ الغرفتين الأمامية والخلفية، بينما يتكون الجهاز الدمعي من الغدة الدمعية التي تصب الدموع عبر قنوات دمعية على ملتحمة العين وبعدها تنتقل الدموع إلى زاوية العين الداخلية لتنتقل عبر القنيات الدمعية إلى الكيس الدمعي، بعدها تنتقل عن طريق القناة الأنفية الدمعية لتصب في جوف الأنف”.

مدينة دالاس الأمريكية:

تقع العين العملاقة وسط مدينة دالاس الأمريكية، بالقرب من الشارع الرئيسي الذي يطل عليه فندق جول، بحيث تجذب نظر السواح والمارين عبر ذلك الشارع، إذ يستوقف الجميع لالتقاط بعض الصور بالوقوف بجانب العين العملاقة.

ويبلغ ارتفاع العين 30 قدم، تم نحتها في عام 2007 وهي مصنوعة من الألياف الزجاجية، قام الفندق بشرائها كقطعة فنية يزين بها الحديقة، وبرغم عدم ظهور التركيب الفعلي والمعقد للعين الحقيقية، فهي تشير إلى عظمة هذا العضو في أجسامنا لمن يطيل تأملها، رغم أن الفنان ينكر أي رمزية عمية للعين ويختصر الأمر في أنها قطعة مدهشة نجح من خلالها في لفت انتباه جميع المارة.

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