تقني المدينة المنورة يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول

المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ولمرحلة البكالوريوس للبنين الحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443هـ.

مواعيد التقديم:

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور عيد الردادي أن مواعيد التقديم ستكون ابتداءً من يوم الأحد الموافق 10 /11/ 1442 هـ وحتى تاريخ 20 /11/ 1442هـ لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي، ومن تاريخ 17 /11/ 1442 هـ حتى تاريخ 27 /11/ 1442 هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترتين الصباحية والمسائية، ومن 24 /11/ 1442 هـ وحتى 4 /12/ 1442 هـ لدبلوم المعاهد الصناعية الثانوية، كما سيكون التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف ابتداءً من تاريخ 28 /11/ 1442 هـ حتى تاريخ 4 /12/ 1442 هـ.

وبيّن الردادي أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحَّد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هنا.

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