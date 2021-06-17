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توقعات الأرصاد: أمطار رعدية وغبار على 8 مناطق اليوم
الحالة مصحوبة برياح نشطة

توقعات الأرصاد: أمطار رعدية وغبار على 8 مناطق اليوم

2021/06/17
الساعة 9:11 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توقعات الأرصاد: أمطار رعدية وغبار على 8 مناطق اليوم
المواطن - واس

توقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

غبار: 

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، مكة المكرمة المدينة المنورة).

حركة الرياح: 

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 45-18 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .


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