توكلنا يجيب على استفسار بشأن نتائج الاختبار التحصيلي

المواطن - الرياض

أجاب تطبيق توكلنا على استفسار بشأن نتائج الاختبار التحصيلي.

الاختبار التحصيلي:

وقال التطبيق عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنه فور رصد النتيجة من هيئة تقويم التعليم والتدريب سوف ينبه المستخدم ويظهر نافذة منبثقة على الشاشة الرئيسية فيها نوع الاختبار والنتيجة، وسوف تختفي بعد الضغط على موافق، كذلك تظهر في التنبيهات الخاصة.

كيف أسجل في تطبيق توكلنا؟

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا أبشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.

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