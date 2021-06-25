تونس تمدد حظر التجول

المواطن - متابعة

أعلنت حسناء بن سليمان، المتحدثة باسم الحكومة التونسية، عن مواصلة العمل بمجموعة الإجراءات الوقائية المعتمدة والمتعلقة بحظر التجول من الساعة العاشرة ليلًا وحتى الخامسة صباحًا.

مجابهة فورية:

وكشفت حسناء بن سليمان، في مؤتمر صحافي عقدته الجمعة، في قصر الحكومة في العاصمة التونسية، أنه تم تكليف المحافظين بعقد اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بصفة فورية واتخاذ الإجراءات الملائمة لمجابهة تفشي كورونا.

إجراءات:

وبينت المتحدثة باسم الحكومة أنه من بين تلك الإجراءات إقرار الحجر الصحي الشامل وغلق المحافظات والمدن، التي تسجل نسبة حدوث حالات عدوى جديدة تفوق 400 لكل 100 ألف ساكن خلال الـ24 يومًا الأخيرة.

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