جدول مباريات المنتخب السعودي بـ كأس العرب في قطر

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي الأول لـ كرة القدم، لخوض مباريات بطولة كأس العرب 2021، المقرر إقامتها في قطر ديسمبر المقبل، وذلك بعد اكتمال الفرق المشاركة في المجموعة الرابعة المتواجد بها الأخضر.

توقيت مباريات المنتخب السعودي بـ كأس العرب:

وسيواجه الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، منتخب الأردن في الأول من ديسمبر المقبل في تمام العاشرة مساءً، ثم يواجه منتخب فلسطين في الرابع من ديسمبر في العاشرة مساءً، ويختتم الأخضر لقاءاته بمواجهة منتخب المغرب في السابع من ديسمبر في تمام السادسة مساءً.

الأخضر يهزم أوزبكستان في آخر لقاء دولي:

وكان الأخضر خاض آخر مباراة دولية له ضد منتخب أوزبكستان يوم 15 يونيو الجاري، وفاز الأخضر بثلاثية دون رد، أحرزها سلمان الفرج هدفين وعلي الحسن هدفًا.

جدير بالذكر أن الأخضر أنهى تصفيات المرحلة ما قبل الأخيرة من تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، محتلًّا المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 20 نقطة، ليضمن التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2022 ويتأهل مباشرة لـ كأس أمم آسيا المقبلة.

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