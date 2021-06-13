جراحة ناجحة لـ عمار النجار

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب عن نجاح العملية الجراحية التي أجراها لاعبه عمار النجار في الأنف.

عملية عمار النجار ناجحة:

وأكد نادي الشباب، عبر حسابه في “تويتر”، نجاح العملية التي خضع اللاعب النجار.

وسبق لـ النجار اللعب في صفوف أندية الاتحاد والفتح وأبها قبل الانضمام إلى الليث في عام 2021.

يذكر أن نادي الشباب أنهى موسم 2020/ 2021 محتلًّا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب يشارك بـ دوري أبطال آسيا:

وسوف يشارك نادي الشباب في بطولة دوري أبطال آسيا بدءًا من العام المقبل مع نادي الهلال ونادي الاتحاد ونادي الفيصلي.

وتوج الهلال بطلًا لدوري المحترفين بينما احتل الشباب الوصافة وجاء الاتحاد ثالثًا، بينما تُوج الفيصلي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2020/ 2021 على حساب فريق التعاون.

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