جستنيه لجماهير الاتحاد: انتهى زمن أعضاء الشرف!

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي عدنان جستنيه أن زمن أعضاء الشرف ودعم الأندية انتهى، مطالبًا إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بتكوين جيل جديد.

جستنيه يؤكد لجماهير الاتحاد غياب أعضاء شرف

وكانت لجنة الكفاءة المالية قد أعلنت عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء العميد في الصدارة، حيث تجاوزت ديونه حاجز الـ140 مليون ريال، وتسعى الإدارة لحل الأزمة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعاد عدنان جستنيه نشر مداخلته تعليقًا على الكفاءة المالية، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “ما ذنب العاملين بالأندية يعيشوا هذه المعاناة؟، ولماذا غابت شفافية الأندية؟.. وأين الرقابة؟”.

وتابع: “يجب على جماهير الاتحاد أن تعلم الزمن الجميل لأعضاء الشرف انتهى ويجب على أنمار الحائلي المبادرة بتكوين جيل جديد من جيله، وأتمنى من وزير الرياضة أن يتدخل لحل هذه الأزمة”.

ذهبيو العميد يغيبون عن الدعم

ويغيب الأعضاء الذهبيون عن دعم نادي الاتحاد، على الرغم من ظهور الفريق الأول لكرة القدم بمستوى مغاير في الموسم المنصرم، حيث أكد الحائلي أن القائمة تضم 5 أشخاص فقط، بينهم 3 من مجلس الإدارة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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