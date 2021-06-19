جستنيه لـ ياسر المسحل عن توثيق البطولات: النتيجة واحدة

المواطن - محمد سمعه

رد الناقد الرياضي عدنان جستنيه على تصريحات ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لـ كرة القدم بشأن توثيق البطولات.

ياسر المسحل يتحدث عن توثيق البطولات

وكان المسحل قال إن اتحاد القدم بدأ بشكل فعلي في توثيق البطولات الخاصة بـ كرة القدم حيث تكمن النية لدى اتحاد القدم بتوثيق البطولات منذ تأسيس اتحاد القدم السعودي في عام 1956.

وغرد جستنيه قائلًا: “وثقوه ولا ما وثقوه، النتيجة واحدة، والردود واحدة، نسخة طبق الأصل، حتى لو رصدوه ووثقوه، تسمعوا صياحهم ويقولون التاريخ زوروه، قناعاتهم رايحة تكون هي هي، نفس الإسطوانة هي هي، وثقوه وياريتهم ما وثقوه”.

يذكر أن المسحل كان أشار في تصريحات صحفية إلى وجود تاريخ ثري يستحق التوثيق منذ تأسيس اتحاد القدم في عام 1956.

إبراهيم القاسم يحسم الجدل

وبوقت سابق، حسم إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم برد نهائي، موعد انطلاق الدوري السعودي الممتاز وذلك بعد أن أثارت هذه النقطة الجدل بين كل جماهير الأندية بالفترة الأخيرة.

وقال القاسم لـ برنامج “الدوري مع وليد” : “الدوري انطلق موسم 1976/1977، وبإذن الله في السنة القادمة، تاريخ الاتحاد السعودي وبطولاته سيكون جاهزًا، كنا نود تجهيزه في هذه السنة، ولكننا لم نستطع بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا”.

وأضاف القاسم: ” لا شك أن تجهيز ملف كامل عن تاريخ اتحاد القدم والبطولات التي أُقيمت تحت إشرافه سيجيب على الكثير من التساؤلات”.

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