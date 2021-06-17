جستنيه يدافع عن إدارة الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

دافع الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه عن إدارة نادي الاتحاد الحالية برئاسة أنمار الحائلي، بسبب أزمة مستحقات نادي هجر.

جستنيه يعلق على أزمة الاتحاد مع هجر

وكانت لجنة الانضباط قد ألزمت الاتحاد بدفع مبلغ 7 ملايين و250 ألف ريال لنادي هجر، قيمة الدفعة الأخيرة من انتقال الثلاثي فيصل الخراع، رياض الإبراهيم وأحمد الناظري والتي تبلغ 14 مليون ريال.

وعلق عدنان جستنيه قائلًا: “الله يجازي من كان السبب.. ما هو ذنب الإدارة الحالية تتحمل أخطاء فادحة “وغبية” لإدارة سابقة بانتقال لاعبين بـ”الجملة” من نادٍ واحد؟!”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “النادي “المستفيد” من الصفقة “الخرافية” للأسف لم يقدر الخدمة الجليلة التي قدمتها تلك الإدارة الاتحادية بتلك الفترة في حل مشاكل ناديهم بمبالغ خيالية”.

العميد يسعى لحل أزمة الكفاءة المالية

على الجانب الآخر، تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لحل أزمة شهادة الكفاءة المالية خلال الفترة المقبلة، أملًا في تسجيل لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء العميد في الصدارة، حيث تجاوزت ديونه حاجز الـ140 مليون ريال.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة