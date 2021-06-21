جمال عارف يعاتب حامد البلوي

المواطن - محمد سمعه

عاتب الناقد الرياضي جمال عارف، حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد وذلك بعد حديثه عن مصير فواز القرني حارس مرمى العميد مع الفريق الأول إعلاميًا.

سبب معاتبة عارف لـ حامد البلوي

وتحدث عارف عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” كما عاتبنا فواز القرني وخروجه في الإعلام للحديث عن وضعه مع الاتحاد وهو الذي مازال مرتبطًا بعقد مع النادي عاتبنا على الأخ حامد البلوي خروجه للإعلام للحديث عن لاعب مازال مرتبطًا مع النادي .. الرد على اللاعب من خلال الأنظمة واللوائح فقط” .

وأضاف عارف: “اختلفت مع خروج الأخ البلوي للإعلام لتوضيح بعض الأمور التي تخص فواز القرني إلا أنني على ثقة بحب وإخلاص حامد لناديه والبحث عن كل ما يخدم مصلحة الاتحاد.. والذين يحاولون التأثير على مكانة حامد عند الاتحاديين عليهم أن يبحثوا عن طريقة أخرى وأن يهتموا بشؤون أنديتهم التي تجاهلتهم !!”.

عارف ينتقد وكيل أعمال فواز القرني

وتابع عارف: “ليس من حق وكيل أعمال فواز القرني الإعلان عن وصول ثلاثة عروض لموكله خصوصًا وأن اللاعب مازال مرتبطًا بعقد مع الاتحاد ولم يدخل الـ ٦ شهور .. النظام يفرض على وكيل اللاعب أو اللاعب نفسه عدم الخوض في مثل هذه الأمور والطلب لمن لديه عروض مناقشة هذا الأمر مع إدارة نادي الاتحاد”.

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