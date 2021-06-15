جهاز جديد يكشف مصابي كورونا من رائحتهم خلال 15 دقيقة

المواطن - متابعة

كشف علماء في شركة روبوساينتفيك البريطانية، عن اختراع جديد قادر على تحديد المصابين بفيروس كورونا المستجد من خلال رائحتهم، مما يقلل خطر نقل العدوى في الأماكن العامة.

الوقاية من عدوى كورونا:

وأكد العلماء أن الجهاز قادر على التعرف على “رائحة” فيروس كورونا، وتحديد ما إذا كانت توجد إصابات في مكان ما، بدقة تصل إلى 100 بالمئة، خلال 15 دقيقة فقط، بحسب سكاي نيوز عربية.

وأوضح العلماء، أن شأن هذا الاختراع، أن يسهل حياة الناس بشكل كبير في ظل انتشار الوباء، فمن الممكن تركيب الجهاز في المكاتب أو المدارس أو الطائرات، لمنع تفشي “كوفيد-19″، فبوضع الجهاز في غرفة معينة، يكون قادرًا خلال 15 دقيقة على اكتشاف “رائحة” كورونا، وإشعار الموجودين بوجود مصاب بينهم.

طريقة عمل الجهاز:

يعتمد الجهاز على اكتشاف الرائحة المميزة التي تنتج عن التغيرات الكيميائية في جلد الشخص أو أنفاسه، لأن الفيروس يتسبب بتغيير المركبات العضوية المتطايرة التي تتكون منها رائحة الجسم، وبالتالي فإن هناك “بصمة” لدى المصابين لا يمكن اكتشافها من قبل البشر، ولكن يمكن اكتشافها بواسطة الجهاز عندما يمتص الرائحة.

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