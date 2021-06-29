جهاز مبتكر لغلق الفم من أجل إنقاص الوزن ! 

المواطن- متابعة

كثيرًا ما يسمع أولئك الذين يبتغون اتباع نظام غذائي معين من أجل إنقاص الوزن جملة: اغلق فمك عن الطعام، ويبدو أن هناك مجموعة من العلماء ابتكروا جهازًا ليطبق هذه التقنية.

وفي محاولة مذهلة للحد من وباء السمنة، ابتكر علماء جهازًا لإنقاص الوزن يستخدم المغناطيس ومسامير القفل لتثبيت الأسنان معًا.

وصُمم نظام DentalSlim Diet Control، الذي ابتكره علماء في جامعة Otago في نيوزيلندا، بمساعدة أخصائي أسنان، للأسنان العلوية والسفلية الخلفية، حيث يسمح لمن يرتديه بفتح الأفواه بحوالي 2 مم فقط، ما يقيده باتباع نظام غذائي سائل، ولكن دون منع الكلام أو التنفس.

وبمجرد تركيبه، يهدف الجهاز إلى منع أي شخص من التهام الأطعمة الصلبة التي قد تتعارض مع نظامه الغذائي الصارم.

ويصفه المبدعون بأنه غير جائر على الرغم من أنه يتطلب براغي قفل مصنوعة خصيصًا مثبتة داخل الفم.

تجارب الجهاز الهادف لغلق الفم

وفي التجارب المفصلة في المجلة البريطانية لطب الأسنان (British Dental)، فقد المشاركون في المتوسط 6.36 كغم في أسبوعين، وكانوا متحمسين لمواصلة رحلة إنقاص الوزن.

آمن وفعال وسعره معقول

ويعتقد الباحث الرئيسي، البروفيسور بول برونتون في جامعة Otago، أن الجهاز سيكون أداة فعالة وآمنة وبأسعار معقولة للأشخاص الذين يعانون من السمنة.

ويمكن تعديل الجهاز من قبل المستخدم في حالة الطوارئ ويمكن تركيبه وإزالته بشكل متكرر.

ويتمثل العائق الرئيسي أمام الأشخاص لتحقيق النجاح في إنقاص الوزن في الامتثال، وهذا يساعدهم على إنشاء عادات جديدة، ما يسمح لهم بالامتثال لنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لفترة من الزمن، وهو بديل غير جراحي وقابل للعكس واقتصادي وجذاب للإجراءات الجراحية.

ويمكن أن تكون الأداة مفيدة لأولئك الذين يضطرون إلى إنقاص الوزن، دون الخضوع لعملية جراحية.

جراحة إنقاص الوزن

وتلعب جراحة إنقاص الوزن دورًا رئيسيًا في إدارة السمنة المرضية، لكن لا يمكن الاعتماد عليها لإدارة وباء السمنة العالمي، كما يعتقد البروفيسور برونتون، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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