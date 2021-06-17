حسان تمبكتي يُطمئن الجماهير: سأعود بعد شهرين

المواطن - مروة نبيل

طمأن نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي الأول، حسان تمبتكي الجماهير على حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

حسان تمبكتي يُطمئن الجمهور على إصابته

وحرص حسان تمبكتي على طمأنة الجماهير عبر مقطع فيديو، وقال: “السلام عليكم.. شكرًا على كل من سأل عليّ، أحب أقول لكم أن حالتي أفضل، ولن أحتاج إلى إجراء عملية جراحية، وإن شاء الله شهرين وسأعود”.

ونشر المتحدث الإعلامي باسم نادي الشباب، أحمد المسعود عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الفيديو، وعلق قائلًا: “تمبكتي يطمئن الجميع: شهرين وراجع إن شاء الله.. ألف لا بأس عليك مجدداً يا حسان .. وبإذن الله ترجع أقوى”.

إصابة تمبكتي

وكان حسان تمبكتي قد سقط عند الدقيقة 71 من أحداث مباراة السعودية ضد أوزبكستان، بعد تدخل مع حارس مرمى الأخضر محمد العويس، وغادر الملعب بسيارة الإسعاف، قبل أن يتم التأكد من استقرار حالته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل بزيارة تمبكتي فور نهاية المباراة في المدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود، وأكد الكادر الطبي أن حالة اللاعب مستقرة، وسيجري مزيدًا من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

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