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حسان تمبكتي يُطمئن الجماهير: سأعود بعد شهرين

حسان تمبكتي يُطمئن الجماهير: سأعود بعد شهرين

2021/06/17
الساعة 4:20 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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حسان تمبكتي يُطمئن الجماهير: سأعود بعد شهرين تمبكتي
المواطن - مروة نبيل

طمأن نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي الأول، حسان تمبتكي الجماهير على حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

 

حسان تمبكتي يُطمئن الجمهور على إصابته

وحرص حسان تمبكتي على طمأنة الجماهير عبر مقطع فيديو، وقال: “السلام عليكم.. شكرًا على كل من سأل عليّ، أحب أقول لكم أن حالتي أفضل، ولن أحتاج إلى إجراء عملية جراحية، وإن شاء الله شهرين وسأعود”.

ونشر المتحدث الإعلامي باسم نادي الشباب، أحمد المسعود عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الفيديو، وعلق قائلًا: “تمبكتي يطمئن الجميع: شهرين وراجع إن شاء الله.. ألف لا بأس عليك مجدداً يا حسان .. وبإذن الله ترجع أقوى”.

لاعبو الأخضر وتمبكتي
لاعبو الأخضر يرفعون قميص تمبكتي – المصدر @SaudiNT

إصابة تمبكتي

وكان حسان تمبكتي قد سقط عند الدقيقة 71 من أحداث مباراة السعودية ضد أوزبكستان، بعد تدخل مع حارس مرمى الأخضر محمد العويس، وغادر الملعب بسيارة الإسعاف، قبل أن يتم التأكد من استقرار حالته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل بزيارة تمبكتي فور نهاية المباراة في المدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود، وأكد الكادر الطبي أن حالة اللاعب مستقرة، وسيجري مزيدًا من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

حسان تمبكتي
تمبكتي


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