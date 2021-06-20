حسم مصير أجانب الهلال بعد 10 أيام

المواطن - محمد سمعه

من المتوقع قيام المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال بإجراء الكثير من التعديلات في أجانب الفريق، وذلك بعد توليه المهمة رسميًا.

ومن المنتظر وصول جارديم إلى الزعيم بعد 10 أيام من الآن، وذلك من أجل دراسة وضع الفريق بلاعبيه المحليين والأجانب، لتحديد الباقي والراحل عن الفريق بفترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أول مهمة لـ مدرب الهلال الجديد بعد الوصول

وستكون أول مهمة للمدرب جارديم، هي تحديد مصير اللاعبين الأجانب أمثال الفرنسي بافيتيمبي جوميز والإيطالي سيباستيان جيوفنكو والبيروفي أندري كاريلو، وذلك بعد أن كثر الحديث عنهم مؤخرًا بالرحيل عن بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفترة الحالية.

الإدارة تترك القرار بيد المدرب جارديم

وكما أكد فهد بن نافل رئيس النادي أن الإدارة لن تتدخل في تحديد مصير اللاعبين الأجانب وسيترك الأمر كله في يد المدرب جارديم بعد إعلان التعاقد معه رسميًا.

وكان المدرب البرتغالي جارديم، تولى تدريب الهلال خلفًا لمواطنه خوسيه مورايس الذي كان تولى تدريب الفريق بدلًا من البرازيلي روجيرو ميكالي الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج محليًا وآسيويًا.

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