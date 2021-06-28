حسم مصير بيل مع توتنهام هوتسبير

المواطن - محمد سمعه

حسم جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل جناح نادي ريال مدريد الإسباني، مصيره مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعدما لعب معه بموسم 2020/2021.

وكان النجم الويلزي صاحب الـ31 عامًا لعب مع توتنهام في الموسم المنصرم على سبيل الإعارة وقدم مستوى جيدًا عكس الذي ظهر به في الريال مع المدرب الفرنسي السابق لـ الريال، زين الدين زيدان.

توتنهام لا يفكر في ضم نجم الريال بصورة نهائية

وتحدث بارنيت لـ صحيفة ” الموندو ديبورتيفو” الإسبانية مؤكدًا على أن اللاعب الويلزي لن يعود إلى توتنهام وسينتقل إلى الريال بعد تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربًا للفريق الإسباني.

وفي وقت سابق، أظهر قائد منتخب ويلز الأول لـ كرة القدم تصرفًا أثار الدهشة، وذلك خلال تواجده في لقاء إعلامي قصير بعد إقصاء منتخب بلاده من بطولة كأس أمم أوروبا.

وكان منتخب الدنمارك تأهل على حساب الفريق الويلزي بـ رباعية دون رد في مباراة ثمن نهائي اليورو التي أُقيمت أول أمس السبت بين الفريقين.

بيل يثير الجدل

وخلال اللقاء الإعلامي القصير بعد المباراة، وجه الصحفي سؤالًا إلى بيل قائلًا له: “هل مباراة الدنمارك آخر مباراة لك مع منتخب بلادك؟”.

رفض اللاعب الويلزي الرد وغادر دون إجابة السؤال بعد أن فكر لـ ثوان، حيث جاء ذلك تزامنًا مع التقارير الصحفية التي ذكرت أن نجم ريال مدريد يرغب في أن يعتزل كرة القدم ويصبح لاعبًا لـ الجولف بشكل احترافي خلال الفترة المقبلة.

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