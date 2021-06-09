حشرات الزيز تعطل طائرة فريق بايدن الإعلامي

المواطن - متابعة

عطلت حشرات الزيز إقلاع طائرة لصحفيي البيت الأبيض من واشنطن، حيث دخلت الحشرات إلى محرك الطائرة مما تسبب في تعطلها ومنعها من الإقلاع في موعدها.

غزو حشري على طائرة بايدن:

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، حاول مساعدو الرئيس الأمريكي البحث عن حلول بديلة لنقل الصحفيين المكلفين بتغطية جولة جو بايدن الخارجية، الأمر الذي أدى إلى إرجاء عملية الإقلاع من الساعة 21:00 إلى الساعة 23:00 يوم الثلاثاء، ثم إلى الساعة 2:15 من يوم الأربعاء.

ويبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة الأمريكية، يشارك خلالها في أعمال قمة مجموعة “السبع الكبار” بجنوب بريطانيا، ثم يلتقي زعماء دول الناتو في بروكسل، قبل إجرائه محادثات ثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، بحسب روسيا اليوم.

ظهور حشرة الزيز مجددًا بالولايات المتحدة:

ومؤخرًا عاودت الملايين من حشرات الزيز القاتلة الظهور مجددًا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أكثر من 17 عامًا على آخر ظهور لها عندما ظهرت عام 2004 ودمرت أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية، وخرجت حينها جيوش بالمليارات واستولت على عدد كبير من الحدائق، دون معرفة الأسباب التي تقف وراء تلك الهجمات الغريبة.

حشرة الزيز:

الزيز حشرة ذات جسم ثقيل بالنسبة إلى حجمها، وتمتلك 4 أجنحة رفيعة تغطي الجزء الخلفي من جسدها، ولها لون داكن ولا تسبب حشرات الزيز الدورية أوبئة مدمرة، كما تفعل بعض أنواع الجراد.

حشرات الزيز غير مؤذية للإنسان بشكل مباشر، باستثناء الضوضاء الهائلة التي تصدرها، والتي تمثل مصدر إزعاج كبيرًا وتمتلك 4 أجنحة رفيعة تغطي الجزء الخلفي من جسدها، ولها لون داكن ويتراوح طولها بين سنتيمترين و5 سنتيمترات، ولها عينان صغيرتان حمراوان متباعدتان.

وتظهر تلك الحشرة، التي يطلق عليها باللاتينية “سيكاد” بشكل متكرر، ويكمن اللغز المعقد في أن نوعها الدوري يظهر كل 13 أو 17 عامًا فقط، ويفترض العلماء أن ذلك يحدث لتجنب التزامن مع دورات حياة حيوانات أخرى يمكن أن تفترسها.

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