حقيقة تفاوض النصر مع أنسيلمو

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر لا يتفاوض مع أنسيلمو

ونفى نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هذه الأنباء، مؤكدًا أن العالمي لا يسعى لضم أنسيلمو.

ونشر هاشم سرور صورة المهاجم البرازيلي، وعلق عليها قائلًا: “غير صحيح ما قيل عن تقديم عرض من النصر للاعب، وأعتقد بأن حرارة الصيف أخرجت لنا من القصص الكثير!!”.

وأصبحت فرص رحيل أنسيلمو دي مورايس عن الوحدة كبيرة، وذلك بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى رسميًا، وارتبط اسمه بالعديد من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يستعد بصفقات قوية:

وتعاقد النصر مؤخرًا مع البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر، كما ضم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف في الميركاتو الشتوي الماضي، ولكنه فشل في تسجيله بسبب الكفاءة المالية وأعاره لنادي شباب الأهلي الإماراتي لنهاية الموسم.

وتسعى إدارة مسلي آل معمر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد والمنافسة على الألقاب، ما يدفعها لحل أزمة الكفاءة المالية.

شارك الخبر







شارك الخبر