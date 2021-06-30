حمد آل منصور يودع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلن النجم حمد آل منصور، قبل قليل، رحيله رسميًّا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

حمد آل منصور يعلن رحيله:

وقال حمد آل منصور عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “بخالص الحب والتقدير أودِّع جميع منسوبي نادي الاتحاد من إدارة وجهاز فنّي وإداري وطبي ولاعبين وكذلك الجماهير الاتحادية كافة.. سائلًا الله لي وللنادي كل التوفيق في قادم الأيام”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حمد آل منصور، وأشاد بالمستوى الذي قدمه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الموسم الرياضي الماضي، وأكدوا أنهم لن ينسوا الجهد الذي قدمه، وتوقع البعض عودته مرة أخرى إلى النصر وعدم الانضمام لفريق آخر.

وانضم حمد آل منصور إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة من النصر، وأصبح من العناصر الأساسية، كما شارك في أكثر من مركز وفقًا لاحتياجات الفريق.

الاتحاد الموسم الماضي:

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في إنهاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث، بعدما كان يُصارع على الهبوط خلال المواسم الأخيرة.

وسيشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، كما أنه نجح في التأهل إلى نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويطمح في تحقيق اللقب.

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