حمد آل منصور يقترب من البقاء

المواطن - مروة نبيل

اقترب حمد آل منصور من البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، بعد تألقه هذا الموسم.

حمد آل منصور يقترب من الاستمرار

وتدرس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تفعيل بند خاص في عقد حمد آل منصور، من أجل استمراره مع الفريق الأول كرة القدم لموسم آخر، حيث إن هناك رغبة مشتركة بين النادي متمثلة في المدرب البرازيلي فابيو كاريلي واللاعب.

وأكدت مصادر لـ”الرياضية”، أن الإدارة الاتحادية تدرس تفعيل بند في عقد حمد آل منصور مع النادي، ينص على أفضلية شراء عقده من ناديه الأصلي النصر، بعد انضمامه إلى صفوفه لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.

وسيُحدد تقرير كاريلي نهاية الموسم بقاء اللاعب من عدمه، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن المدرب البرازيلي يرغب في استمرار حمد آل منصور، خاصة أنه بدأ في الانسجام مع الفريق الأول لكرة القدم.

وانضم آل منصور إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأصبح من العناصر الأساسية في تشكيلة كاريلي، كما شارك في أكثر من مركز وفقًا لاحتياجات الفريق.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ونجح العميد في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر







شارك الخبر