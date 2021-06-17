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خالد البلطان يُتابع حالة حسان تمبكتي
بعد إصابته مع المنتخب

خالد البلطان يُتابع حالة حسان تمبكتي

2021/06/17
الساعة 3:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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خالد البلطان يُتابع حالة حسان تمبكتي حسان تمبكتي
المواطن - مروة نبيل

أكد المتحدث الإعلامي باسم نادي الشباب، أحمد المسعود أن رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان يُتابع حالة نجم الفريق الأول لكرة القدم، حسان تمبكتي.

إصابة حسان تمبكتي

وكان حسان تمبكتي قد سقط عند الدقيقة 71 من أحداث مباراة السعودية ضد أوزبكستان، بعد تدخل مع حارس مرمى الأخضر محمد العويس، وغادر الملعب بسيارة الإسعاف، قبل أن يتم التأكد من استقرار حالته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل بزيارة تمبكتي فور نهاية المباراة في المدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود، وأكد الكادر الطبي أن حالة اللاعب مستقرة، وسيجري مزيدًا من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

لاعبو المنتخب السعودي وحسان تمبكتي
اللاعبون يدعمون تمبكتي – المصدر @SaudiNT

البلطان يُتابع حالة تمبكتي

وقال المسعود: “يتابع رئيس نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان حالة اللاعب حسان تمبكتي بشكل متواصل مع طبيب المنتخب السعودي (الدكتور جمال خليفة) وذلك للاطمئنان على صحة اللاعب ومتابعة نتائج الفحوصات والتقارير الطبية”.

وتابع المتحدث الإعلامي باسم نادي الشباب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كل الأماني بعودة أقوى لنجمنا الشاب حسان”.

لاعبو الأخضر وتمبكتي
لاعبو الأخضر يرفعون قميص تمبكتي – المصدر @SaudiNT


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