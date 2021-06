خردة فضائية تضرب محطة الفضاء الدولية وتسبب ضررًا بها 

المواطن- متابعة

قالت وكالة الفضاء الكندية إن ذراعاً آلية متصلة بالجزء الخارجي من محطة الفضاء الدولية أصيبت بسبب خردة فضائية الأمر الذي تسبب في تلف واضح.

ولاحظت وكالة الفضاء الكندية أن قسمًا صغيرًا من ذراع الرافعة الحرارية من Canadarm2 أصيب، وقد رصدت الوكالة الفضائية الحادث لأول مرة خلال تفتيش روتيني.

وكتبت وكالة الفضاء الكندية في مدونة على الإنترنت: على الرغم من التأثير، تشير نتائج التحليل المستمر إلى أن أداء الذراع لم يتأثر، مضيفة أن الذراع الروبوتية تواصل تنفيذ عملياتها المخطط لها.

Lucky strike: Canadarm2 stays the course after an orbital debris hithttps://t.co/Z1Xwc76xe5 pic.twitter.com/JmQyyiPIhL

— Gilles Leclerc (@spaceleclerc) May 28, 2021