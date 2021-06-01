خردة فضائية تضرب محطة الفضاء الدولية وتسبب ضررًا بها 

المواطن- متابعة

قالت وكالة الفضاء الكندية إن ذراعاً آلية متصلة بالجزء الخارجي من محطة الفضاء الدولية أصيبت بسبب خردة فضائية الأمر الذي تسبب في تلف واضح.

ولاحظت وكالة الفضاء الكندية أن قسمًا صغيرًا من ذراع الرافعة الحرارية من Canadarm2 أصيب، وقد رصدت الوكالة الفضائية الحادث لأول مرة خلال تفتيش روتيني.

وكتبت وكالة الفضاء الكندية في مدونة على الإنترنت: على الرغم من التأثير، تشير نتائج التحليل المستمر إلى أن أداء الذراع لم يتأثر، مضيفة أن الذراع الروبوتية تواصل تنفيذ عملياتها المخطط لها.

Lucky strike: Canadarm2 stays the course after an orbital debris hithttps://t.co/Z1Xwc76xe5 pic.twitter.com/JmQyyiPIhL — Gilles Leclerc (@spaceleclerc) May 28, 2021

ازدياد كمية النفايات الفضائية

وازدادت كمية النفايات الفضائية منذ فجر عصر الفضاء، وقد تسببت بين الحين والآخر في حدوث أضرار، وعن ذلك أوضحت وكالة ناسا أنه وقع استبدال عدد من نوافذ مكوك الفضاء بسبب تلفها من نفايات الفضاء.

وبحسب وكالة الفضاء الأمريكية، تم تعقب أكثر من 27 ألف قطعة من النفايات الفضائية، ومع ذلك، هناك الكثير منها أصغر من أن يتم تتبعها، لكنها كبيرة بما يكفي لتهديد رحلات الفضاء البشرية والبعثات الروبوتية.

وكتبت ناسا: نظرًا لأن الحطام والمركبة الفضائية تسافر بسرعات عالية للغاية نحو 15700 ميل في الساعة في مدار أرضي منخفض، فإن اصطدام حتى قطعة صغيرة من الحطام المداري بمركبة فضائية يمكن أن يخلق مشاكل كبيرة.

جزيرة بلاستيكية عائمة في الفضاء

وفي وقت سابق من هذا العام، حذر أحد الخبراء من أن جميع الحطام الذي تركه البشر في مدار أرضي منخفض أصبح مكافئا لـ جزيرة بلاستيكية جديدة عائمة في الفضاء الخارجي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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