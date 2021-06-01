خزينة النصر تنتعش بـ3 ملايين ريال

المواطن - مروة نبيل

انتعشت خزينة نادي النصر بـ3 ملايين ريال، بعد نهاية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

الذهبيون يدعمون النصر:

وواصل العضو الذهبي بنادي النصر، الأمير وليد بن بدر بن سعود دعمه للأصفر، وقدم دعمًا ماليًّا يُقدر بمليون ريال، فيما دعم العضو الذهبي محمد العمران العالمي بمبلغ مالي تصل قيمته إلى 500 ألف ريال.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديم العضو الذهبي، فهد بن عبدالعزيز العجلان دعمًا ماليًّا للأصفر يُقدر بمليون ريال، فيما منح العميد فهد بن سليمان المشيقح العالمي مبلغ 500 ألف ريال.

العالمي هذا الموسم:

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 كمتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، وذلك بعد فوزه على السد القطري في الجولة الأخيرة.

وأنهى العالمي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز السادس برصيد 46 نقطة، بعد خسارته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

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