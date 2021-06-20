المواطن - الرياض

نشرت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو توضيحيًا يشرح خطوات تقديم طلب نقض حكم عبر بوابة ناجز.

طلب نقض حكم عبر بوابة ناجز:

وتبين من خلال الفيديو المنشور، أن خطوات تقديم الطلب كالآتي:

1- الدخول على برنامج الخدمات العدلية الإلكترونية.

2- الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

3- اختيار تبويب القضاء.

4- اختيار قائمة الاستئناف وتحديد القضية المطلوب إنشاء الطلب عليها.

5- اختر طلب على القضية.

6- اختر طلب نقض.

7- إكمال البيانات ثم اضغط على حفظ وإرسال.

مركز ناجز للخدمات الإلكترونية:

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