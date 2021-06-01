خطوة تؤكد اقتراب أنشيلوتي من الريال

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن مدرب إيفرتون الإنجليزي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي في طريقه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الموسم الرياضي المقبل.

رحيل زيدان رسميًا

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني مؤخرًا، عن رحيل زين الدين زيدان عن الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، مؤكدًا أن المدرب الفرنسي قرر إنهاء مرحلته حاليًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بالمستوى المتوقع هذا الموسم، حيث فشل في تحقيق أي بطولة، حيث خسر كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، كما ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي، وخسر الدوري الإسباني.

أنشيلوتي يقترب من قيادة الريال

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن أنشيلوتي صاحب الـ61 عامًا، يتصدر حاليًا قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد، والتي تضم إلى جواره مواطنه أنطونيو كونتي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والإسبانيين راؤول جونزاليس وتشابي ألونسو.

ولفتت إلى أن ريال مدريد يعلم مدى صعوبة التفاوض مع باريس سان جيرمان للحصول على بوكتينيو، ويرى أن التفاوض مع إيفرتون سيكون أسهل، مؤكدة أن إيفرتون بدأ بالفعل في البحث عن بديل لكارلو أنشيلوتي، رغم استمرار عقده مع النادي.

وتدرك إدارة نادي إيفرتون مدى حب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وتعلقه بريال مدريد، وبالتالي لن يقف أمام رغبته إذا قرر العودة إلى قيادة المرينغي الموسم الجديد.

وكانت الصحيفة قد أكدت في وقت سابق أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أجرى اتصالًا مبدئيًا مع المدرب الإيطالي لمعرفة رأيه حول إمكانية تدريب الفريق مرة أخرى.

وعمل أنشيلوتي مدربًا لفريق ريال مدريد خلال الفترة من 2013 حتى 2015، ونجح في قيادة الفريق نحو أحد أهم ألقابه وهو دوري أبطال أوروبا “العاشرة”، بالإضافة لبطولات كأس الملك وكأس السوبر وكأس العالم للأندية.

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