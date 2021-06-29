خلط اللقاحات ينتج استجابة مناعية أقوى ضد كورونا

المواطن - الرياض

قال الدكتور ضياء كامل المتخصص في علم الباثولوجي: إن خلط اللقاحات ينتج استجابة مناعية أقوى ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدراسة التي أجريت بشأن ذلك أثبتت الفاعلية من خلط اللقاحات.

خلط الجرعات:

وأضاف المتخصص في علم الباثولوجي، في حديثه لقناة “الغد”، أن خلط اللقاحات أثير عندما تبين وجود وحدوث تجلطات مع أخذ لقاحات أسترازينيكا خاصة بدول فرنسا وألمانيا وأخذ اللقاحات من فايزر ومودرنا بالجرعة الثانية.

وأشار المتخصص في علم الباثولوجي، إلى أن الدراسة أثبتت أن خلط اللقاحات أفضل بكثير من أخذ لقاحين من نفس النوع وما يفيد مناعة الجسم، لافتًا إلى أن التعامل مع الأجسام ذات المناعة الخلوية مع إقامة المناعة ذات الذاكرة في خلط اللقاحات.

مناعة أقوى:

وأكدت دراسة علمية حديثة أن خلط اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد ينتج استجابة مناعية قوية ضد الفيروس، حيث أجرى باحثون في جامعة أكسفورد دراسة على 830 متطوعًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ الأولى تلقت جرعتين من نفس اللقاح، والثانية تلقت جرعة من لقاح أسترازينيكا وأخرى من لقاح فايزر.

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