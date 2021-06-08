دولة عربية تخطط لإنشاء 8 مفاعلات نووية 

المواطن- متابعة

قالت وكالة بلومبرغ، إن العراق يخطط لإنشاء 8 مفاعلات نووية بقيمة 40 مليار دولار؛ حيث تسعى الدولة المتعطشة للكهرباء إلى إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي الذي أثار اضطرابات اجتماعية.

ويحتاج العراق إلى تلبية قفزة متوقعة بنسبة 50% في الطلب بحلول نهاية العقد، حيث أدت سنوات من الإهمال إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام العام الماضي إلى حرمان الدولة من الأموال اللازمة للحفاظ على انتظام الكهرباء والاستثمارات التوسعية فيه.

إنتاج نحو 11 غيغاوات من الكهرباء

وقال رئيس الهيئة العراقية، كمال حسين لطيف، إنه لمواجهة التحدي، تخطط البلاد لبناء 8 مفاعلات ذرية قادرة على إنتاج نحو 11 غيغاوات من الكهرباء.

وأجرت الحكومة محادثات مع المسؤولين الروس والكوريين الجنوبيين وشركات الطاقة النووية الحكومية بشأن العمل معاً لبناء المحطات خلال العقد المقبل.

قضايا تدق ناقوس الخطر

وقال لطيف: لدينا العديد من التوقعات التي تظهر أنه بدون الطاقة النووية بحلول عام 2030 سنواجه مشكلة كبيرة، ولا يقتصر الأمر على نقص الطاقة وزيادة الطلب على التعامل معها، ولكن العراق يحاول أيضاً خفض الانبعاثات وإنتاج المزيد من المياه عن طريق تحلية المياه، وجميعها قضايا تدق ناقوس الخطر.

ويُذكر أن العراق يواجه بالفعل نقصاً قدره 10 جيجاوات بين السعة والطلب وتتوقع أن تحتاج إلى 14 جيجاوات إضافية هذا العقد، ومع وضع هذا في الاعتبار، فإنه يتم التخطيط لبناء ما يكفي من محطات الطاقة الشمسية لتوليد كمية مماثلة من الطاقة للبرنامج النووي بحلول نهاية العقد.

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