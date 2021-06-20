ديباي يرفض شرط برشلونة

المواطن - مروة نبيل

وقع الهولندي الدولي ممفيس ديباي على عقود انضمامه رسميًّا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، إلا أنه رفض أحد شروط الإدارة الكتالونية.

ديباي في برشلونة رسميًّا:

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء أمس السبت، عن تعاقده رسميًّا مع ديباي صاحب الـ27 عامًا، حتى صيف عام 2023، وأكد النجم الهولندي أنه حقق حلم حياته بالانضمام إلى الفريق الكتالوني.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن الشرط الجزائي في عقد النجم الهولندي مع برشلونة يبلغ 500 مليون يورو، موضحة أنه سيتم تقديمه كصفقة جديدة في “كامب نو” فور انتهاء مشاركة هولندا في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

شرط برشلونة الذي رفضه النجم الهولندي:

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة أراد أن تكون مدة العقد ثلاثة مواسم، أو موسمين مع إمكانية التمديد إلى موسم ثالث، إلا أن ديباي رفض هذا الأمر، ما دفع الإدارة في النهاية لتنفيذ رغبة اللاعب الهولندي.

وأضافت “موندو ديبورتيفو”: “النجم الهولندي عكس مواطنه جورجينيو فينالدوم، حيث التزم بكلمته مع برشلونة والمدرب رونالد كومان حتى النهاية، ولم يلتفت إلى العروض المالية الأخرى في الميركاتو الصيفي الحالي”.

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