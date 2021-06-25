‎الرئيسية
الرياضة
ديون أندية الدرجة الأولى تتجاوز الـ49 مليون ريال
بعدما أعلنت عنها لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة اليوم

ديون أندية الدرجة الأولى تتجاوز الـ49 مليون ريال

2021/06/25
الساعة 6:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
ديون أندية الدرجة الأولى تتجاوز الـ49 مليون ريال تتويج الحزم - المصدر msl
المواطن - واس

كشفت لجنة الكفاءة المالية للأندية بـ وزارة الرياضة اليوم الجمعة إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد لـ أندية دوري الدرجة الأولى ” دوري محمد بن سلمان ” حتى 30 إبريل الماضي.

الديون تتخطى الـ49 مليون ريال:

وبلغ الإجمالي 49 مليونًا و 888 ألفًا و 946 ريالًا، وذلك على النحو التالي.

– نادي الفيحاء: 8,558,763 ريالا.
– نادي هجر: 6,399,259 ريالا.
– نادي الحزم: 5,668,863 ريالا.
– نادي الطائي: 4,235,296 ريالا.
– نادي نجران: 3,904,999 ريالا.
– نادي الجبلين: 3,297,644 ريالا.
– نادي النهضة: 3,057,506 ريالات.
– نادي الخليج: 2,647,588 ريالا.
– نادي النجوم: 2,438,113 ريالا.
– نادي أحد: 1,944,769 ريالا.
– نادي جدة: 1,669,348 ريالا.
– نادي الكوكب: 1,396,714 ريالا.
– نادي عرعر: 1,217,625 ريالا.
– نادي الجيل: 1,090,084 ريالا.
– نادي الثقبة: 739,718 ريالا.
– نادي البكيرية: 677,390 ريالا.
-نادي الشعلة: 552,802 ريال.
– نادي الساحل: 392,466 ريالا.

ولم يُسجل ناديي العدالة والدرعية أي التزامات مالية حتى 30 إبريل الماضي.

وتضمنت الالتزامات المعلنة عدداً من البنود الخاصة بذلك، وهي: (ذمم دائنة “لاعبين” – ذمم دائنة “أندية رياضية” – ذمم دائنة “موظفين ومدربين” – رواتب لاعبين – رواتب موظفين ومدربين – ومستحقات قضايا صدر بها قرارات نهائية)، وتختص هذه البنود بنشاط كرة القدم فقط، شريطة عدم جدولة أي رواتب.

آخر موعد للوفاء بـ الالتزامات المالية لـ أندية الدرجة الأولى:

وسيحصل النادي الذي يستوفي هذه الالتزامات على شهادة الكفاءة المالية، على أن يكون آخر موعد للوفاء بها 29 أغسطس 2021م.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

ساعاتي: لجنة الكفاءة المالية ابتعدت عن أهدافها

أبدى الكاتب والمؤرخ الرياضي نبيه ساعاتي رأيه في