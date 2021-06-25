ديون أندية الدرجة الأولى تتجاوز الـ49 مليون ريال

المواطن - واس

كشفت لجنة الكفاءة المالية للأندية بـ وزارة الرياضة اليوم الجمعة إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد لـ أندية دوري الدرجة الأولى ” دوري محمد بن سلمان ” حتى 30 إبريل الماضي.

الديون تتخطى الـ49 مليون ريال:

وبلغ الإجمالي 49 مليونًا و 888 ألفًا و 946 ريالًا، وذلك على النحو التالي.

– نادي الفيحاء: 8,558,763 ريالا.

– نادي هجر: 6,399,259 ريالا.

– نادي الحزم: 5,668,863 ريالا.

– نادي الطائي: 4,235,296 ريالا.

– نادي نجران: 3,904,999 ريالا.

– نادي الجبلين: 3,297,644 ريالا.

– نادي النهضة: 3,057,506 ريالات.

– نادي الخليج: 2,647,588 ريالا.

– نادي النجوم: 2,438,113 ريالا.

– نادي أحد: 1,944,769 ريالا.

– نادي جدة: 1,669,348 ريالا.

– نادي الكوكب: 1,396,714 ريالا.

– نادي عرعر: 1,217,625 ريالا.

– نادي الجيل: 1,090,084 ريالا.

– نادي الثقبة: 739,718 ريالا.

– نادي البكيرية: 677,390 ريالا.

-نادي الشعلة: 552,802 ريال.

– نادي الساحل: 392,466 ريالا.

ولم يُسجل ناديي العدالة والدرعية أي التزامات مالية حتى 30 إبريل الماضي.

وتضمنت الالتزامات المعلنة عدداً من البنود الخاصة بذلك، وهي: (ذمم دائنة “لاعبين” – ذمم دائنة “أندية رياضية” – ذمم دائنة “موظفين ومدربين” – رواتب لاعبين – رواتب موظفين ومدربين – ومستحقات قضايا صدر بها قرارات نهائية)، وتختص هذه البنود بنشاط كرة القدم فقط، شريطة عدم جدولة أي رواتب.

آخر موعد للوفاء بـ الالتزامات المالية لـ أندية الدرجة الأولى:

وسيحصل النادي الذي يستوفي هذه الالتزامات على شهادة الكفاءة المالية، على أن يكون آخر موعد للوفاء بها 29 أغسطس 2021م.

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