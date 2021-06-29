ذهبي نصراوي: هذا ما يميز العالمي

المواطن - مروة نبيل

كشف العضو الذهبي بنادي النصر فهد السيف، عن الأسباب التي تُميز العالمي، الأمر الذي جعله طرفًا في أغلب الأمور الجدلية.

السيف يكشف ما يميز النصر:

وتساءل فهد السيف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا”: “البعض يسأل لماذا النصر طرف في أغلب الجدل؟”، مضيفًا: “ما يميز النصر أن جمهوره هو خط الدفاع الأول عن العالمي وصوته الأصدق”.

وتابع العضو الذهبي بالأصفر، قائلًا: “وما يميز إعلام العالمي أنه مستقل وليس تابع ومتسلق ولا يقوده انبطاحيون تركوا فريقهم وقضاياه وصار شغلهم الشاغل البحث عن تفاعل بعض السذج وأصبحوا أداة بيد إعلاميين آخرين”.

العالمي هذا الموسم:

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 كمتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، وذلك بعد فوزه على السد القطري في الجولة الأخيرة.

وأنهى العالمي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز السادس برصيد 46 نقطة، بعد خسارته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

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