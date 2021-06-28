المعارون تحت أنظار مينيز بمعسكر النصر

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدير الفني البرازيلي مانو مينيز لإعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

مينيز يُتابع المعارين:

وأشار الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن مينيز ضم عددًا من الأسماء المعارين لقائمة العالمي في لمعسكر القادم للوقوف على مستوياتهم قبل تحديد إمكانية ضمهم للموسم الجديد أو تجديد إعارتهم.

وتألق العديد من لاعبي فريق النصر المعارين بشكل لافت خلال منافسات الموسم المنصرم، وفي مقدمتهم الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف مع شباب أهلي دبي، صالح آل عباس مع الباطن، والحارس أمين بخاري مع العين، ويتوقع أن يقرر مينيز عودتهم.

النصر هذا الموسم:

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 كمتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، وذلك بعد فوزه على السد القطري في الجولة الأخيرة.

وأنهى العالمي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز السادس برصيد 46 نقطة، بعد خسارته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

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