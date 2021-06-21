رأفت عبدالجواد رئيسًا تنفيذيًّا للنادي الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، قرارًا بتعيين الدكتور رأفت عبدالجواد رئيسًا تنفيذيًّا للراقي رسميًّا.

رأفت عبدالجواد رئيسًا تنفيذيًّا:

وجاء التعاقد مع الدكتور رأفت عبدالجواد ضمن مساعي النادي لبناء وضمان النجاح الإداري المستقبلي، وضمن الخطة لتطوير الهيكلة الإدارية لكافة القطاعات والبدء التحول الرقمي وتفعيل شركة النادي الأهلي للاستثمار.

ويحمل رأفت عبدالجواد درجة الدكتوراه في التسويق الإلكتروني من جامعة لينكولن بالمملكة المتحدة، ودرجة الماجستير التنفيذي في إدارة الإعمال من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، وذلك وفقًا لحساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

عبدالجواد وخبرة عملية كبيرة:

وشغل عبدالجواد العديد من المناصب، حيث عمل عضوًا في هيئة التدريس بكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة أم القرى، وكلية إدارة الأعمال في جامعة جدة، كما عمل مديرًا عامًّا للشركة السعودية للخدمات الأرضية.

كما عمل مديرًا تنفيذيًّا لأكاديمية التدريب بالشركة السعودية للخدمات الأرضية أيضًا، كما أدار محطة جدة بالخطوط الجوية العربية السعودية، فضلًا على خبراته العملية في كل من البنك الأهلي وتموين الخطوط السعودية.

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