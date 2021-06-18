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رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقى لقاح فايزر
قالت إنها تريد أن تكون مثالًا يحتذى به

رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقى لقاح فايزر

2021/06/18
الساعة 1:45 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقى لقاح فايزر
المواطن- متابعة

تلقت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، أول جرعة لها من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، حيث تكثف البلاد جهودها لتطعيم سكانها ضد الوباء.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا وهي تجلس لتلقي اللقاح في مركز تطعيم في أوكلاند: أنا أبتسم تحت الكمامة، لم أرد أبدًا أن أكون من بين أوائل الأشخاص الذي يحصلون على اللقاح؛ لأن العاملين في الخطوط الأمامية هم أول من يجب أن يتطعموا، ومع ذلك، فيجب أن أكون نموذجًا يحتذى به وأوكد لكم على أن اللقاح آمن وفعال.

شاهد رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقى لقاح فايزر

آليات اللقاح في نيوزيلندا

وسيتم تقديم اللقاح وفقًا للفئات العمرية بدءًا من الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا اعتبارًا من يوليو أما الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا فسيحصلون عليه في أغسطس.

شاهد رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقى لقاح فايزر

وسيحصل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا في نيوزيلاندا على دعوات لتلقي اللقاح من منتصف إلى أواخر أغسطس بينما أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا من منتصف إلى أواخر سبتمبر، وسيكون أي شخص آخر مؤهلًا لتلقي اللقاح بدءًا من أكتوبر، بحسب وكالة رويترز.

 

شاهد رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقى لقاح فايزر


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