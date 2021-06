رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقى لقاح فايزر

المواطن- متابعة

تلقت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، أول جرعة لها من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، حيث تكثف البلاد جهودها لتطعيم سكانها ضد الوباء.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern received her first shot of the Pfizer COVID-19 vaccine, as the country steps up efforts to inoculate its population https://t.co/QKoVPYAQbC pic.twitter.com/QEyszHwTnO

— Reuters (@Reuters) June 18, 2021