رئيس الاتحاد الآسيوي يشيد بالدول المضيفة للتصفيات الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

هنأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة المنتخبات التي تأهلت للدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك عقب ختام مباريات الدور الثاني من التصفيات.

رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ المنتخبات المتأهلة

وقال سلمان آل خليفة: “باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أتقدم بالتهنئة إلى الفرق التي قدمت مستويات مميزة وانتظام في الأداء لتحجز مقاعدها في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين”.

وأقيمت 57 مباراة خلال 19 يومًا في مختلف أرجاء القارة، وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بتفاني أسرة كرة القدم الآسيوية من أجل إقامة المباريات بأجواء صحية آمنة، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على العالم.

إشادة بإقامة المباريات بنظام التجمع

وتابع: “هذه بالتأكيد ظروف استثنائية وحافلة بالتحديات، وقد قررنا إقامة المباريات المتبقية من التصفيات بنظام التجمع للمرة الأولى، وذلك ضمن التزامنا بالمحافظة على صحة وسلامة اللاعبين والفرق والمسؤولين وبقية أطراف اللعبة”.

وأضاف رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “كان هذا قرارًا صعبًا ولكن ضروريًا في ظل هذه الظروف الصعبة، وأنا سعيد أنه من خلال روح الوحدة والتعاون والتنسيق، فقد نجحت اتحاداتنا الوطنية في تنظيم المباريات كما وعدنا”.

وواصل سلمان آل خليفة تصريحاته قائلًا: “أود أن أتقدم بالشكر إلى الاتحادات الوطنية التي قامت باستضافة المباريات بنظام التجمع، وذلك على التزامها الرائع، وأشكر أيضًا الفرق المشاركة التي كانت مصممة على استكمال المباريات بنجاح وسلامة”.

واختتم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصريحاته قائلًا: “أنا واثق أن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر سوف تشهد لحظات رائعة ومميزة، وأتمنى كل التوفيق للمنتخبات الـ12 التي تأهلت لهذه المرحلة”.

وستقام قرعة التصفيات الآسيوية لكأس العالم يوم 1 يوليو 2021، حيث سيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل منها 6 منتخبات، وسيكون تصنيف المنتخبات للقرعة بحسب التصنيف العالمي الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

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